Após falhas, Felipe Santana promete volta por cima

ENRICO BRUNO, THIAGO FERNANDES E VICTOR MARTINS

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com o Atlético-MG atuando muito mal no clássico, a derrota para o Cruzeiro teve um vilão. O zagueiro Felipe Santana errou o tempo de bola e falhou no lance que originou o gol celeste. O zagueiro de 1,94m não conseguiu cortar da cabeça o lançamento feito por Ariel Cabral e o meia Arrascaeta aproveitou para ficar sozinho com o goleiro Giovanni e marcar o único gol da noite.

Falha que não foi a única de Felipe Santana durante a partida. Em outros dois lances o camisa 26 do Atlético errou, dando chances para o Cruzeiro anotar outros gols. Apesar do começo nada bom no futebol mineiro, foi apenas o segundo jogo pelo clube alvinegro, Felipe Santana garante que vai dar a volta por cima.

"Numa bola aberta, em que o Ariel teve muito espaço para pensar, ele conseguiu encaixar um passe nas minhas costas. Eu tentei o máximo para tirar, mas não consegui e assumo a responsabilidade por isso. Enfim, são coisas que acontecem no futebol. Tenho experiência para superar e dar a volta por cima", disse o defensor ao UOL Esporte, na saída do vestiário norte do Mineirão.

Para Felipe Santana, também é certo que o Atlético vai melhorar. De acordo com o zagueiro, o time está ciente que os dois jogos em 2017, contra o América, de Teófilo Otoni, e o Cruzeiro foram muito abaixo do que o Atlético pode render.

"Foi apenas o nosso segundo jogo e com certeza absoluta nós temos de evoluir e vamos evoluir", disse o zagueiro, que viu o time alvinegro com muita dificuldade para jogar, em função da boa partida feita pelo rival.

"Foi um jogo resolvido no detalhe tático. O Cruzeiro conseguiu preencher melhor os espaços, fazer aquilo que a gente vinha treinando para fazer e isso dificultou muito o nosso jogo."