Maicon foge de polêmica com Vampeta e vê defesa forte para estreia de Ceni

JOSÉ EDUARDO MARTINS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maicon preferiu não entrar em polêmica com Vampeta e garante um São Paulo forte independentemente da presença do público. O presidente do Audax e ex-jogador do Corinthians decidiu colocar o preço do ingresso a R$ 100 para a estreia oficial de Rogério Ceni como técnico, no domingo, na Arena Barueri. Por isso, torcedores tricolor promoveu um boicote ao jogo, válido pela abertura do Campeonato Paulista.

"Não vou falar que não iria ao jogo. Não cabe a mim falar. O mando de campo é deles. Eles decidem se colocam R$ 100 ou R$ 300. O São Paulo será o mesmo dentro de campo. Claro que queremos o apoio da torcida. Se forem ficaremos felizes, se não também. Com torcida ou não, vamos com força máxima", disse o beque.

Um dos pontos mais fortes do São Paulo, segundo Maicon, é o sistema defensivo. Na temporada 2016, a equipe teve dificuldade para marcar gols e uma defesa consistente.

"Disputamos dois jogos. Não eram oficiais, mas de pré-temporada. Vimos um time contra o River Plate muito agressivo. Quando perde a bola pressiona. A expulsão prejudicou a dinâmica contra o Corinthians. Tivemos muitas chances contra o River. É um São Paulo que pressiona e ataca bem. E ainda defende melhor do que na última temporada", avaliou Maicon.

No treino desta quinta-feira (2), no CT da Barra Funda, o técnico Rogério Ceni testou a dupla de zaga Maicon e Douglas, que não chegou a disputar ainda uma partida oficial pelo clube. "Espero que jogue, primeiramente. Espero estar entre os 11 do Rogério. Os dois zagueiros que jogarem serão de confiança para esse jogo", completou Maicon.