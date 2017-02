Inter se acerta com Atlético-MG e Carlos viaja para Porto Alegre

MARINHO SALDANHA E VICTOR MARTINS

PORTO ALEGRE, RS, E BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Quarta opção do técnico Roger Machado para a posição de centroavante do Atlético-MG, o atacante Carlos foi emprestado ao Internacional até o fim da temporada. Com tudo certo entre os clubes, o jogador já deixou Belo Horizonte e seguiu viagem para Porto Alegre.

A confirmação do negócio vai acontecer assim que Carlos passar por exames médicos e assinar o contrato, tal barreira deve ser vencida, no máximo, até a tarde desta sexta-feira (3).

Após o jogo contra o Brasil de Pelotas, quarta-feira (1º), a direção do Internacional já dava a entender a proximidade do acordo. O mesmo discurso era adotado pelo comando do Atlético-MG e o agente do atleta.

Pesou em favor do acerto a intenção de Carlos de atuar pelo time gaúcho. Mesmo com proposta do Vitória, que disputará a primeira divisão, Carlos preferiu o Internacional mesmo tendo a Série B no calendário.

A conduta contempla uma das principais premissas para reforços do clube vermelho neste ano: "querer vestir a camisa".

Carlos, de 21 anos, chega por empréstimo de um ano com cláusula de compra ao fim do período e valor definido. A contratação indica, também, que não haverá nova investida por Marcelo Cirino, que não foi liberado pelo Atlético-PR e seguirá emprestado ao Flamengo.

O setor ofensivo ainda pode receber mais reforços. O Internacional não descarta contratar mais um jogador para o ataque e, finalmente, fechar o grupo para o começo do ano.

Conforme apurou a reportagem do UOL Esporte, o comando do Internacional seguirá com Carlos o mesmo protocolo das demais contratações. O jogador só será oficializado assim que tiver todas as necessidades burocráticas vencidas.