Ídolo do Chelsea, Lampard anuncia aposentadoria do futebol aos 38 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após fazer história no Chelsea e defender a seleção inglesa por 15 anos, o meio-campista inglês Frank Lampard anunciou nesta quinta-feira (2) a sua aposentadoria aos 38 anos, 21 deles dedicados ao futebol profissional.

"Após 21 anos incríveis, eu decidi encerrar a minha carreira profissional. Embora eu tivesse recebido um número grande de ofertas para continuar jogando em casa e no exterior, eu senti que era momento de iniciar um novo capítulo em minha vida", escreveu o jogador no Instagram.

Depois de chamar a atenção no Swansea City e no West Ham, Lampard foi contratado pelo Chelsea em 2001 e emendou 13 anos de carreira no clube, nos quais conquistou três títulos do Campeonato Inglês, quatro da Copa da Inglaterra e um da Liga dos Campeões.

"Logicamente, a maior parte do meu coração pertence ao Chelsea, clube onde tive várias grandes memórias. É impossível agradecer individualmente todas as pessoas que me ajudaram nesses 13 anos no Chelsea. Eu serei eternamente grato por todas as coisas e a todos. Os torcedores do Chelsea me deram um apoio incrível. Eu não poderia ter feito tudo isso sem eles", disse na mensagem.

Em 2014, Lampard transferiu-se para o New York City e voltou a jogar no futebol inglês no mesmo ano emprestado ao Manchester City. Ele já havia anunciado sua saída do time da MLS (Major Legue Soccer, a liga norte-americana de futebol) no final do último ano, mas tinha deixado em aberto a possibilidade de continuar jogando.

Pela seleção inglesa, Lampard jogou de 1999 a 2014, com participação em três Copas do Mundo. "Eu me sinto imensamente orgulhoso dos troféus que eu conquistei, de ter representado meu país mais de 100 vezes e marcar mais de 300 gols na carreira", afirmou.