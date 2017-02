Estreia contará com show de luzes e 'maior bandeirão do mundo'

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos faz a sua estreia no Campeonato Paulista 2017 –e na temporada– às 21h (de Brasília) desta sexta-feira (3), contra o Linense, na Vila Belmiro. Mas o torcedor que chegar ao estádio uma hora antes poderá presenciar algumas atrações na cerimônia de abertura.

De acordo com o clube do litoral, haverá projeções no gramado e show de luzes e fogos, além da apresentação de cada clube participante.

Já no intervalo, o torcedor que não esteve no Pacaembu no último sábado (28), no amistoso contra o Kenitra, poderá ver de perto o que o clube chama de 'maior bandeirão do mundo'. Com mais de 7 mil metros quadrados, ele será esticado no campo da Vila.

Os ingressos para a partida já estão à venda, a partir de R$ 20 (meia) as arquibancadas. Já o preço das cadeiras vai de R$ 25 a R$ 40, também com meia-entrada.