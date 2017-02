Por Sidão, São Paulo ainda deve jogador ao Audax

JOSÉ EDUARDO MARTINS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de o presidente do Audax, Vampeta, ter gerado polêmica ao colocar o ingresso para a estreia de Rogério Ceni como técnico do São Paulo a R$ 100, a relação entre os dois clubes é amistosa. Tanto que o time da capital conseguiu contratar o goleiro Sidão nesta temporada e ainda pode ceder um jogador ao clube de Osasco.

Segundo o acordo, o São Paulo teve de desembolsar R$ 300 mil e envolver jogadores que não seriam utilizados pelo treinador. Porém, houve um impasse em relação ao atleta que seria emprestado.

"O São Paulo foi muito cordial com a gente. O Rogério Ceni estava chegando e tínhamos prioridade em escolher um jogador que ele não fosse levar para os EUA [onde a equipe fez a pré-temporada] para não atrapalhar. Naquele momento, não tinha um que nos interessasse", contou Nei Teixeira, o diretor de futebol do Audax.

Por outro lado, havia Ytalo, que estava em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho. O atacante, que defendeu o Audax no ano passado, tinha contrato com o São Paulo só até o fim de 2016. Por isso foi acertada a renovação do vínculo do jogador, de 28 anos, com o clube tricolor até o fim do Estadual para que ele pudesse ser emprestado ao time de Osasco.

"Optamos por um jogador que já conhecíamos", justificou Nei. Caso o atacante se destaque no Estadual, existe a possibilidade de o São Paulo negociá-lo com outro clube ou utilizá-lo.

Mesmo assim, ficou aberta a possibilidade de o Audax acertar em breve com outro jogador do elenco tricolor. Sendo que a diretoria do clube nega que exista, por contrato, um número exato de atletas que o São Paulo teria de ceder por conta da contratação de Sidão.

"Como foi um acordo cordial, existe a possibilidade, sim, de o Audax voltar a conversar com o São Paulo. Até porque temos pela frente o Paulista, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Nunca teve definido um número de jogadores que o Audax teria direito por essa negociação do Sidão. Ficou aberta a porta", disse Nei.