Apresentado, Guerra fala em ganhar Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O último reforço do Palmeiras para a temporada 2017 foi apresentado na manhã desta quinta-feira (2). Presente da Crefisa, o meia venezuelano Alejandro Guerra vestiu pela primeira vez a camisa alviverde na sede da Faculdade das Américas, em São Paulo.

Contratado por US$ 3 milhões, por intermédio de aporte financeiro da patrocinadora palmeirense, Guerra veste a camisa 18 e aguarda a finalização do visto de trabalho para ser regularizado junto à CBF.

O venezuelano, eleito o melhor jogador da Copa Libertadores na temporada passada ao conquistar o torneio com o Atlético Nacional, aproveitou o evento para destacar o acerto com o Palmeiras.

"Estou muito feliz de poder vir para um clube grande da América do Sul. Espero levantar outra Copa Libertadores com os meus companheiros. A expectativa é muito grande", afirmou.

"Desde que cheguei consegui uma família, e para conquistar esse troféu é preciso de uma família. Precisamos de todos: jogadores, comissão técnica, torcida, porque vai ser muito importante o apoio das pessoas. Nenhuma partida vai ser fácil. Primeiro, temos que pensar na estreia, na fase de grupos, na segunda fase, ir degrau por degrau", comentou o jogador.

"Tem que ter tudo, sorte também, porque a sorte se busca e com o trabalho dia a dia penso que podemos ganhar a competição. Mas não é trabalho de um ou dois, e sim de uma equipe. Desde que cheguei sinto a união do grupo e isso vai ser importante".

Guerra destacou em especial a ajuda que tem recebido dos companheiros falantes de espanhol, o zagueiro Yerri Mina e o atacante Lucas Barrios, e mostrou alegria pela recepção do elenco campeão brasileiro em 2016.

"Yerri (Mina) é um personagem. Com seu carisma, esforço e trabalho ganhou o povo. É uma pessoa que está disposta a me ajudar e isso eu valorizo muito. Me traduz umas palavras que eu não entendo. Barrios também. Há um grupo muito bom, isso que me chamou a atenção. São os campeões do Brasil e mostram a grande família que são", elogiou o venezuelano, que se mostrou ambicioso.

"A equipe merece ser campeã outra vez da Libertadores. Espero que possamos fazer história. Venho ao Palmeiras para levantar troféus", concluiu.