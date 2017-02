Órgão discute possibilidade de cartão amarelo gerar expulsão temporária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A International Board (Ifab), órgão responsável por definir as regras do futebol, discutirá em reunião nesta sexta-feira (3) a proposta de punir com expulsão temporária jogadores que receberem cartão amarelo. A medida vem sendo testada em algumas competições da Uefa nos últimos três anos.

A reunião também servirá para o órgão avaliar as últimas experiências com o uso de revisão por vídeo de lances polêmicos. No Mundial de Clubes do ano passado, a novidade causou polêmica em pelo menos dois jogos. A Ifab havia aprovado o uso do recurso de forma experimental em março de 2016.

Além disso, também serão debatidas propostas de dar mais liberdade para federações nacionais mudarem algumas regras do jogo, como número de substituições e duração das partidas em suas competições, e a inclusão nas regras do jogo da possibilidade de realização de uma quarta substituição durante a prorrogação.

A agenda da reunião da Ifab, que será realizada no estádio de Wembley, em Londres, foi divulgada no site da entidade nesta quarta-feira (1º).