ATUALIZADA - Patrocinadora do Palmeiras recusa ala em desfile da Mancha Verde

GUILHERME SETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Roberto Lamacchia, proprietário da Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, foi procurado pela escola de samba Mancha Verde para ser celebrado em uma de suas alas. O enredo da escola será "Zés do Brasil", homenageando personagens populares com o nome José, como José Mojica Marins (e seu personagem "Zé do Caixão"), São José e Tom Zé, entre outros. Lamacchia seria um dos "Zés" homenageados.

A última ala do desfile estaria centrada em carro alegórico com a figura do cachorro Byron, da raça Terra Nova, xodó de Lamacchia, que tem outros 11 cães. Além disso, contaria a história do empresário de 74 anos, que costuma comentar o quanto gosta de cachorros e que contribui com ONGs ligadas ao cuidado de animais.

A oferta da homenagem foi feita por diretores da Mancha no final de 2015. À época, Lamacchia tratava-se de um linfoma. Diante de sua fragilidade física naquele momento, ele e sua mulher, Leila Pereira, decidiram que ele não desfilaria e que ele não queria ter sua imagem exposta. Com a negativa, a ala que fechará o desfile de 2017 não tratará de um personagem específico, mas de figuras e expressões, como "Zé Mané" e "Zé Povinho".

Como adiantado pelo UOL, a Crefisa ofereceu aporte financeiro à escola de samba em duas ocasiões, ambas por meio da Lei Rouanet. Em abril de 2016, R$ 250 mil foram cedidos à Mancha, ao passo que para 2017 o valor será de R$ 1,3 milhão. À reportagem, o presidente da escola de samba, Paulo Serdan, confirmou a intenção de homenagear Lamacchia no desfile, mas afirmou que a ideia surgiu antes de qualquer contribuição financeira das empresas e antes também de que Leila Pereira manifestasse intenção de concorrer a cargo no conselho deliberativo do Palmeiras. Teria sido motivada apenas, portanto, segundo ele, pelo interesse na história do empresário.

A Mancha tem apoiado publicamente a campanha de Leila Pereira. Durante festa de apresentação da sua candidatura , nesta quarta-feira (1º), Leila e representantes da escola de samba trocaram agradecimentos publicamente e posaram para fotos. Ela ainda recebeu de Serdan uma réplica da taça do Brasileiro.