Em 'modo artilheiro', Diego iguala marca de oito anos e brilha no Fla

VINICIUS CASTRO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O casamento entre Diego e Flamengo tem pouco mais de seis meses, mas é um sucesso até o momento. O camisa 35 se transformou rapidamente na referência do time, virou o jogador preferido dos torcedores e segue com êxito o projeto de se tornar ídolo do clube de maior torcida do país. Os gols são fundamentais nisso, assim como igualar algumas das melhores marcas da carreira.

Nos 3 a 0 sobre o Macaé, Diego voltou a balançar as redes em cobrança de pênalti. Nos últimos quatro jogos oficiais do Flamengo que participou, fez quatro gols. Além do time do Norte Fluminense, o Boavista sofreu com o meia no Campeonato Carioca. Ainda em 2016, gols contra Coritiba e Santos já na reta final da boa campanha no Campeonato Brasileiro.

Desempenho assim Diego teve pela última vez em 2008, há pouco mais de oito anos, quando vestia a camisa do Werder Bremen, da Alemanha. Entre 16 e 29 de novembro daquele ano, o meia assinalou quatro gols no mesmo número de partidas oficiais consecutivas contra Colônia, Hamburgo, Anorthosis (Chipre) e Frankfurt.

A fase era tão boa no futebol alemão que a performance melhorou pouco tempo depois. Entre 5 e 16 de abril de 2009 foram cinco gols em três partidas seguidas. Um contra o Hannover e dois em cada duelo diante da Udinese pela Liga Europa.

Diego sempre foi um articulador de jogadas, uma espécie de cérebro nos times em que atuou. Gols nunca foram uma obsessão, porém, sempre quando passou a balançar as redes se destacou ainda mais e viveu os melhores momentos da carreira. A repetição do filme anima o Flamengo, principalmente por conta da disposição que o camisa 35 apresenta desde que voltou ao futebol brasileiro.

"Procuro estar presente na área e tento ser decisivo sempre que possível. Isso também acontece pelo funcionamento da equipe. Os números têm sido positivos muito por causa disso. Planejei um casamento de sucesso com o Flamengo e me dedico bastante. O balanço até agora é positivo e não posso negar que tudo superou as minhas expectativas", afirmou.

Pelo Flamengo, Diego já disputou 20 jogos oficiais e fez oito gols - seis com a perna direita, um com a perna esquerda e um de cabeça. Sobre o time de 2017, a intensidade é um fator destacado pelo atleta no começo de temporada.

"Seguimos as instruções do Zé Ricardo. Conseguimos recuperar a bola rapidamente e sair com velocidade em diversas ocasiões. É preciso ter Inteligência e saber administrar muito bem tudo isso", encerrou.