ATUALIZADA - Com gol nos acréscimos, Corinthians vence a Ferroviária em amistoso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um gol aos 49 minutos do 2º tempo, o Corinthians venceu a Ferroviária por 1 a 0 nesta quarta (1º) à noite, no Itaquerão. O amistoso foi programado pela diretoria para apresentar o elenco de 2017 à torcida.

O jogo serviu para Bruno Paulo estrear oito meses após ter sido contratado. Vice-campeão paulista no ano passado com o Audax, o meia sofreu lesão no ligamento do pé direito e passou por cirurgia em maio de 2016.

Para dar chance a todos os atletas, as duas diretorias combinaram que cada equipe poderia fazer 15 substituições. Os times tiveram problemas para criar oportunidades nos primeiros 45 minutos. O Corinthians teve controle da posse de bola, mas pouca penetração.

A pressão veio na etapa final. Os donos da casa criaram chances para marcar mas erraram as finalizações, especialmente o paraguaio Romero. Marquinhos Gabriel decidiu nos acréscimos, com um chute cruzado, após jogada construída por Camacho.

"O gol foi importante para mim individualmente. No coletivo, temos de melhorar. Há muita gente lutando pelo espaço e eu também estou. Perdi um pouco isso no ano passado, mas quando começa um novo ano, você se sente renovado", disse Marquinhos Gabriel.

No sábado (4), o Corinthians estreia no Estadual contra o São Bento, em Sorocaba.

CORINTHIANS

Cássio (Caique); Fagner (Léo Príncipe), Balbuena (Vilson), Pablo (Pedro Henrique) e Moisés (Marciel); Gabriel (Paulo Roberto); Giovanni Augusto (Marquinhos Gabriel), Fellipe Bastos (Cristian), Guilherme (Camacho) e Marlone (Bruno Paulo); Jô (Romero). T.: Fábio Carille

FERROVIÁRIA

Matheus (César), Willian Cordeiro (Raniele), Luan (Patrick), Leandro Amaro e Sávio; Claudinei (Fábio Souza), Flávio (Jonathan), Elder Santana (Bruno Lopes), Alan Mineiro (Kelvy) e Juninho (Capixaba); Leonardo (Tiago Marques). T.: Antônio Picoli

Gol: Marquinhos Gabriel, aos 49min do 2º tempo

Cartões amarelos: Maciel (C); Patrick (F)

Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo (SP) Árbitro: Leandro Bizzio Marinho (SP)