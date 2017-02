Grafite marca na estreia, e Atlético-PR vence Millonarios na Libertadores

Solucione o seu Problema com a Queda de Cabelo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-PR saiu de campo vitorioso em sua estreia na edição 2017 da Libertadores. Jogando dentro de casa, o time paranaense contou com gol do reforço Grafite para vencer o Millonarios por 1 a 0, nesta quarta-feira (1º), em partida válida pela segunda fase do torneio continental.

As duas equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (8), no El Campín, em Bogotá (COL). O Atlético-PR se classificará com qualquer empate ou uma derrota por um gol de diferença, contanto que tenha feito pelo menos um gol.

O JOGO

Na primeira chegada ao ataque do segundo tempo, o Atlético-PR foi às redes. Aos 8 minutos, Pablo recebeu dentro da área e foi derrubado por Pedro Franco. Na cobrança, Grafite chutou forte rasteiro, sem chances para Vikonis, que acertou o canto, mas não conseguiu defender.

O gol foi o primeiro de Grafite com a camisa do Atlético-PR. O camisa 23 foi contratado no início desta temporada, depois de rescindir com o Santa Cruz, clube que defendeu em 2016.

Depois de sofrer o gol, o Millonarios passou a se lançar mais ao ataque. Aos 27 minutos, David Silva entrou na área após tabela e, sem marcação, chutou na trave Weverton. No rebote, o mesmo Silva perdeu a chance de empatar o jogo para o time da Colômbia.

Apesar de praticamente não ter sido incomodado no primeiro tempo, o Atlético-PR sofreu para conseguir incomodar o gol de Vikonis. Na melhor chance que teve, Crysan perdeu. Aos 30 minutos, Jonathan cruzou pela direita, Grafite caiu na disputa com a marcação e Crysan chegou chutando. A bola, no entanto, explodiu na defesa colombiana, que evitou o primeiro gol paranaense.

Questionado no intervalo pelo "Sportv" sobre o lance, Grafite negou que tenha sofrido pênalti no lance. "Ali é normal o contato com os zagueiros, eu puxo de um lado e eles puxam de outro".