Atletas russos podem atuar sob bandeira neutra para fugir de punição

SÃO PAULO (FOLHAPRESS) - A Federação Russa de Atletismo divulgou nesta quarta-feira (1º) os nomes de 31 atletas que pretendem disputar competições internacionais sob bandeira neutra, escapando assim da suspensão da Iaaf (Federação Internacional das Associações de Atletismo) aos atletas russos após investigação da Wada (Agência Mundial Antidoping) revelar esquema de doping estatal no país.

A suspensão vigora desde novembro de 2015 e excluiu atletas da Rússia de competições internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Entre os atletas da lista estão campeões mundiais e medalhistas olímpicos, como Ivan Ukhov, campeão do salto em altura em Londres-2012; Sergei Shubenkov, campeão dos 110 m com barreira no Mundial de 2015, e Svetlana Shkolina, bronze no salto em altura em Londres-2012.

Ainda que compitam sob bandeira neutra, a inscrição desses atletas precisa ser aprovada pela Iaaf. Segundo a entidade, ela só aceitará a participação de atletas que não estiverem envolvidos de maneira direta no esquema de doping ou que não tenham trabalhado com técnicos ou médicos envolvidos no caso.

Os atletas liberados poderão tentar a classificação para o Mundial de atletismo, que será disputado em agosto, em Londres.