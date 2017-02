Pressionado, Vasco busca reação contra o Bangu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia do Vasco na Taça Guanabara não poderia ter sido pior. Goleado por 3 a 0 no clássico contra o Fluminense, no último domingo, o time já começa a receber críticas logo no início da temporada. Nesta quinta-feira (2), às 16h30, a equipe busca a reabilitação contra o Bangu, no estádio de Moça Bonita, pela segunda rodada da competição. “A derrota para o Fluminense foi um balde de água fria para todos nós. Não esperávamos o resultado pelo que vínhamos apresentando na pré-temporada. Foi um deslize, mas já passou”, declarou o meia-atacante Evander, recuperado de uma lesão no tornozelo.

Fora da primeira rodada devido à contusão, Evander vem sendo testado como volante pelo técnico Cristóvão Borges. “Está cada vez melhor minha adaptação. Eu já havia jogado ali, mas quando passa um tempo sem jogar, você sente um pouco de dificuldade. Quando atuei por ali, era bem novo, foi no meu início no campo. Agora estou melhorando o processo de marcação e aprendendo a encontrar o momento certo para subir ao ataque”, analisou.

O Vasco acertou as contratações do volante Jean, do Corinthians, e do lateral-direito Gilberto, da Fiorentina, ambos por empréstimo até o final da temporada. Eles devem chegar ao Rio nesta quinta. O meia Wagner deve ter sua situação regularizada até sexta-feira (3), podendo estrear no domingo, contra o Resende.

BANGU

O principal destaque do Bangu é o veterano atacante uruguaio Loco Abreu, de 40 anos. Ídolo do Botafogo após passagem marcante pelo clube, o jogador marcou um gol no empate por 2 a 2 contra a Portuguesa, pela primeira rodada.

BANGU

Márcio; Thiaguinho, Leonardo Luiz, Rafael Henriques (Anderson Penna) e Guilherme; Ives (Denilson), Mauro Silva e Leandro Chaves (Lorran); Matheus Pimenta, Bruno Luiz e Loco Abreu. T.: Eduardo Allax.

VASCO

Martín Silva (Jordi); Madson, Luan, Rodrigo e Henrique; Julio dos Santos, Evander, Nenê e Escudero; Eder Luis (Muriqui) e Talles. T.: Cristóvão Borges

Estádio: Moça Bonita, no Rio

Horário: 16h30

Juiz: João Batista de Arruda