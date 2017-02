Flu domina Resende e vence segunda no Carioca com golaço de Scarpa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense voltou a apresentar bom futebol neste início de temporada e derrotou por 1 a 0 nesta quarta-feira (1º) o Resende, em partida válida pela segunda rodada da Taça Guanabara realizada no Estádio Moça Bonita, em Bangu.

Gustavo Scarpa foi o autor do gol da vitória, após receber passe no canto direito da área, cortar para dentro e bater colocado no canto direito do goleiro Arthur Barroso, balançando as redes aos 12min do segundo tempo.

O marcador poderia ter sido aberto ainda no primeiro tempo, quando após uma boa trama no ataque o centroavante Henrique Dourado foi derrubado dentro da área. A arbitragem considerou simulação do jogador e o puniu com o cartão amarelo, para reclamações do jogador e também do Fluminense, que questionou a decisão no Twitter.

Com o resultado, o Fluminense chegou a seis pontos e garantiu a liderança do Grupo C da Taça Guanabara. Bangu x Vasco e Volta Redonda x Portuguesa-RJ ainda complementam a rodada, mas sem chances de alcançar o clube tricolor. O Resende caiu para quinta posição por conta do saldo de gols.

O próximo compromisso do Fluminense é no sábado (4), contra a Portuguesa-RJ fora de casa.

FLUMINENSE

Júlio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique, Léo; Orejuela, Douglas (Marquinho), Sornoza (Lucas Fernandes) e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Henrique Dourado (Marcos Junior). T.: Abel Braga

RESENDE

Arthur; Muriel, Leandrão (Rogério), Thiago Sales e Dieyson; Vitinho, Gustavo, Marcel, Rogerinho (Yago), Jhulliam, Kiros e Robinho. T.: Ademir Fonseca

Estádio: Moça Bonita, no Rio

Horário: 16h30 Árbitro: Grazianni Maciel Rocha