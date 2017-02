Dorival elogia Corinthians e SP e não vê Palmeiras e Santos favoritos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Santos e Palmeiras não são os principais favoritos a conquistarem a edição de 2017 do Campeonato Paulista. Esta pelo menos é a opinião do técnico Dorival Júnior, que em entrevista ao canal Sportv na tarde desta quarta-feira (1º) colocou São Paulo e Corinthians no mesmo patamar das equipes comandados por ele e pelo técnico Eduardo Baptista.

Para justificar a sua opinião, Dorival Júnior citou as contratações feitas pelo Corinthians, especialmente a do meia Jadson, e o novo trabalho de Rogério Ceni no São Paulo.

"Eu não vejo por esse lado. Acho que o próprio Santos de 2015 deu um exemplo de que essa máxima não se confirma, não. Tivemos uma equipe totalmente reformulada em 2015, e os jogadores se encontraram, tiveram harmonia e foi campeã paulista. Acho que o Corinthians, ainda contra a opinião de alguns, saiu do Brasileiro com uma boa estrutura, teve a chegada de valores importantes. Com o Jadson, ainda mais. O São Paulo em processo muito interessante, teve também uma montagem inicial com o Ricardo, Rogério implantando", disse o técnico.

Dorival Júnior ainda fez questão de elogiar o trabalho realizado pela diretoria santista, que manteve a base de 2016 e ainda trouxe outros seis reforços para a nova temporada: Matheus Ribeiro, Leandro Donizete, Kayke, Cleber, Bruno Henrique e Vladimir Hernández.

"A equipe se reapresentou e tivemos a chegada de seis novos atletas, que vêm reforçar nossa boa equipe. Acredito que a melhor contratação foi a manutenção do nosso elenco. Vamos tentar uma adaptação rápida para eles. A equipe evoluiu bastante do que vinha apresentando", acrescentou o treinador santista.

O Santos faz a sua estreia no Campeonato Paulista nesta sexta-feira (3), quando recebe o Linense na Vila Belmiro às 21h (de Brasília)