Roberto Andrade dá detalhes de conversas com Drogba e explica agradecimento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Roberto Andrade explicou nesta quarta-feira (1º) o porquê do agradecimento a Drogba mesmo com a negativa do jogador na negociação para defender o Corinthians. Em entrevista ao canal Esporte Interativo, o dirigente disse ter falado diretamente com o jogador e explicou que não houve desrespeito ou menosprezo por parte do atacante marfinense ao clube paulista.

"Ele ia consultar a família porque tinha outros projetos da vida dele. Ontem conversamos por telefone e ele estava muito contente pelo convite. Convidamos o Drogba para trabalhar conosco e ele achou melhor outros projetos", declarou Roberto Andrade.

O presidente corintiano afirmou que a negociação foi feita diretamente com o jogador, sem que intermediários articulassem a comunicação entre ambas as partes.

"Ele sabe o tamanho do Corinthians, sentiu o tamanho do Corinthians. Nada mais é surpresa para ninguém com as mídias sociais", disse o dirigente. "Simplesmente fizemos um agradecimento pelas conversas carinhosas que tivemos. Sempre se pôs à frente para falar, nunca colocou representante."

Roberto Andrade reclamou das polêmicas levantadas após os comunicados publicados por ambas as partes. O Corinthians agradeceu ao jogador mesmo com a negativa em um texto publicado em seu site, assim como Drogba escreveu "valeu, Corinthians" em seu Twitter e acompanhou a mensagem com um texto. "Gostam de fazer polêmica porque é o Corinthians", disse o presidente.

O dirigente ainda afirmou que o jogador tinha vontade de defender a camisa alvinegra, mas os projetos de Drogba eram outros. Ainda assim, Roberto Andrade afirmou que o marfinense tem desejo de assistir a um jogo do Corinthians como torcedor.