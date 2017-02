ATUALIZADA - Com Thiago Ribeiro, Santos divulga 1ª lista de inscritos para o Paulista

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos divulgou nesta quarta-feira (1) a lista com os primeiros 20 jogadores inscritos para o Campeonato Paulista. Os nomes dos outros oito atletas podem ser enviados até o dia 3 de março para a Federação Paulista de Futebol (FPF).

A principal novidade ficou por conta de Thiago Ribeiro, que inicialmente não estava nos planos do clube da Vila Belmiro. Recuperado de uma depressão, o atacante vinha treinando bem e até marcou um gol no amistoso do último sábado, convencendo o técnico Dorival Júnior.

Dos outros oito, seis deles já são conhecidos: David Braz e Ricardo Oliveira, ainda em recuperação, e os quatro reforços que ainda não tiveram seus nomes publicados no BID, que são Bruno Henrique, Vladimir Hernández, Cleber e Kayke.

Uma das outras duas vagas será preenchida por um goleiro, provavelmente Vladimir, enquanto a outra lacuna será disputada por jogadores como Yan, Thaciano, Matheus Oliveira, Serginho e até mesmo o argentino Emiliano Vecchio.

Veja a lista dos 20 inscritos:

Goleiros: Vanderlei e João Paulo

Zagueiro: Lucas Veríssimo

Laterais: Victor Ferraz, Zeca, Matheus Ribeiro e Caju

Meio-campistas: Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno, Léo Cittadini, Jean Mota, Leandro Donizete, Rafael Longuine e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Copete, Rodrigão e Thiago Ribeiro