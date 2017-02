Róger Guedes admite queda de produção em 2016 e se diz ansioso para estreia

DANILO LAVIERI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão brasileiro pelo Palmeiras e de contrato renovado com direito a aumento de salário, Róger Guedes admitiu que caiu de produção em 2016.

Depois de um início empolgante, com direito a titularidade quase que imediata após sua vinda do Criciúma, o atacante acabou virando apenas opção no banco de reservas de Cuca. Para evitar que isso aconteça, ele prometeu foco nesta temporada.

"Quero mudar um pouco do que fiz no ano passado, porque cheguei bem no Palmeiras e não senti o peso da camisa. No começo até pensei que eu fosse sentir. Mas depois eu caí no campeonato. Então este ano eu quero manter minha regularidade e fazer mais gols", explicou o atleta.

Titular pela ponta direita com a chegada de Eduardo Baptista, ele revelou estar ansioso para jogar contra o Botafogo, na estreia do Paulista, dia 5 de fevereiro, no Allianz Parque.

"A ansiedade está grande para domingo", revelou. "A gente ainda não sabe o time, mas comecei contra a Chape e contra a Ponte, então eu espero continuar assim. Vamos ver o time que ele vai montar", finalizou.

Róger corre risco de perder a posição assim que o venezuelano Alejandro Guerra, melhor jogador da Libertadores de 2016 e com o valor de R$ 10 milhões, ter condições de jogar. Por burocracia, ele ainda não pôde nem ser apresentado.

JESUS NA AUDIÊNCIA

Já longe do Palmeiras há quase um mês, Gabriel Jesus parece não conseguir largar o clube. Depois de mostrar que fez uma gambiarra para assistir ao amistoso contra a Ponte, nesta quarta-feira (1), o jogador acompanhou ao vivo a entrevista de seu ex-companheiro pela internet.

Róger Guedes foi avisado da audiência especial e mandou recado. "Queria mandar um abraço para o Gabriel Jesus, conhecido como Tetinha, né?", brincou o "Diabo Loiro".