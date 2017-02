Corinthians libera, e Sport fica a detalhes de repatriar o atacante André

DIEGO SALGADO E MARCELLO DE VICO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Falta pouco para o Sport anunciar o retorno de André. O clube pernambucano já havia se acertado com o jogador e com o Sporting-POR, atual clube do atacante, mas ainda restava a liberação por parte do Corinthians, dono de 30% dos direitos econômicos do atleta.

Segundo apurou a reportagem, o Corinthians já aceitou liberar o jogador, que tem ainda 20% dos direitos econômicos ligados ao Atlético-MG. Os outros 50%, que pertencem ao Sporting, serão comprados pelo Sport por uma quantia aproximada de 1 milhão de euros.

Agora, restam apenas documentações para André ser oficializado como reforço do Sport para a temporada 2017. O clube pernambucano ainda não confirma o acerto com o atacante.

Esta será a segunda passagem do atacante pela Ilha do Retiro. Em 2015, ele brilhou pelo time rubro-negro no Campeonato Brasileiro - fez 13 gols e ajudou o Sport a ficar com a sexta colocação da competição nacional.