Amistoso frustra planos da pré-temporada corintiana

DASSLER MARQUES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tinha planos muito diferentes para o fim de sua pré-temporada, mas as conjunturas levaram à realização do amistoso desta quarta-feira (1), contra a Ferroviária, em Itaquera, às 22h (de Brasília). Um acordo com a Rede Globo e a Federação Paulista de Futebol frustrou o projeto para a abertura do ano 2017.

Até o início de janeiro, o marketing do Corinthians negociava com Boca Juniors-ARG e Peñarol-URU, que era o favorito, para que um jogo fosse realizado no último domingo (29). Assim, o clube esperava um horário e dia mais favoráveis, um adversário mais atrativo e tinha a ideia de liberar o uso de bandeiras nas arquibancadas. No fim das contas, nada disso foi possível.

Em função do adiamento do início do Campeonato Paulista, o que ocorreu pela tragédia com a Chapecoense e o consequente adiamento da última rodada do Brasileirão, um acordo foi realizado entre Globo e Federação Paulista para que a grade de programação da emissora não ficasse vazia nos dias 29 de janeiro (domingo passado) e 1 de fevereiro (quarta). A FPF confirmou a informação à reportagem.

Dessa maneira, a primeira data foi preenchida com o amistoso entre Palmeiras e Ponte Preta, realizado no Allianz Parque. Assim, se tornou rapidamente inviável o jogo previsto pelo Corinthians: primeiro, porque a Polícia Militar não autoriza dois jogos na cidade de São Paulo no mesmo dia, e segundo porque a comissão técnica não gostaria de disputar duas partidas na mesma semana, próximo da estreia pelo Paulistão marcada para o dia 4 de fevereiro, com o São Bento.

No fim das contas, Corinthians x Ferroviária desagradou, de certa maneira, o projeto do clube, que cogitava até vender os direitos de transmissão do amistoso com o Peñarol (ou Boca Juniors) para alguma emissora de televisão e arrecadar mais recursos.

Com o jogo marcado para a noite de quarta-feira e transmitido pela Rede Globo, a venda de ingressos também não emplacou. É possível que a partida para a apresentação de reforços tenha o público mais baixo da história da Arena Corinthians, conforme previsão dos organizadores.

Apesar dos problemas, o clube conseguiu criar um pacote de atrações para o evento, que terá a cervejaria Estrella Galícia como principal patrocinadora.

Já o treinador Fábio Carille aproveitará o amistoso para testar dois times diferentes. Os titulares jogarão 45 minutos com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel; Giovanni Augusto, Fellipe Bastos, Guilherme e Marlone; Jô. Depois do intervalo, atuam Walter, Léo Príncipe, Vilson, Pedro Henrique e Marciel; Paulo Roberto; Marquinhos Gabriel, Cristian, Camacho e Romero; Bruno Paulo. Lesionado, Rodriguinho é desfalque.

Confira a programação do Corinthians para o amistoso

O primeiro jogo do clube na Arena Corinthians em 2017 terá uma programação especial para os corinthianos que chegarem mais cedo ao estádio. Além da apresentação de todo o elenco para a torcida, várias atrações foram preparadas para os torcedores que forem assistir à Corinthians x Ferroviária, nesta quarta-feira.

A festa para a Fiel se iniciará com a abertura dos portões, por volta de 20h, e a partida está marcada para 21h45. O rapper corinthiano Rappin Hood será o mestre de cerimônias e comandará, do gramado, as atrações.

Entre as atividades programadas estão as apresentações da equipe de futebol feminino do clube para 2017, e do time de futsal, campeão da Liga Paulista e da Liga Nacional. Os torcedores que chegarem à Arena pelo setor Oeste poderão tirar fotos e conhecer de perto os integrantes dessas duas equipes.

No campo, estão confirmadas as presenças dos campeões de 1977, como o pé de anjo Basílio, Tobias, entre outros. Além disso, alguns troféus históricos do clube, como o do primeiro título paulista, de 1914, e o do IV Centenário (1954) estarão expostos no átrio da Arena Corinthians.

Sócios torcedores do Plano Minha Nação irão participar da apresentação oficial da equipe do Corinthians para a nova temporada e entregarão as camisas aos craques do clube, na entrada em campo. Um show de luzes e efeitos especiais está programado para o momento da apresentação, para animar ainda mais a festa da Fiel em Itaquera.