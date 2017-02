São Paulo busca reforços para agradar Ceni

JOSÉ EDUARDO MARTINS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se depender da vontade do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o técnico Rogério Ceni vai receber boas notícias nos próximos dias. Após a saída do atacante David Neres para o Ajax por cerca de R$ 50 milhões, o mandatário espera fechar dois reforços de peso para completar o elenco neste primeiro semestre.

A ideia da diretoria tricolor é não permitir que aconteça com Rogério o mesmo que com Juan Carlos Osorio em 2015, quando treinador colombiano perdeu oito jogadores durante a temporada. Por isso, também, o São Paulo manteve Luiz Araújo, que recebeu proposta do Lille, da França, e Lyanco, com oferta da Juventus, da Itália.

O primeiro negócio que deve ser fechado pelo Tricolor é a contratação de Jucilei. O volante tem os salários acertados com o clube e depende apenas da liberação do Shandong Luneng, da China, para assinar empréstimo de um ano com o São Paulo. A contratação de um volante é um pedido de Rogério Ceni desde a sua chegada ao clube, no ano passado. Com a troca de Hudson, que foi para o Cruzeiro, por Neilton, a necessidade de um jogador para a posição aumentou.

Em paralelo, a diretoria monitora a situação de Hernanes, que deixou o São Paulo em 2010 após passagem vitoriosa. O meio-campista não teve muitas oportunidades na Juventus, da Itália, e está disposto a procurar outro clube. Porém, o jogador ainda acredita ter oportunidade no exterior e tem um custo elevado para o time tricolor.

O São Paulo procura também no mercado um centroavante. O clube já tentou negociar com o paraguaio paraguaio Cristian Colmán, o argentino Calleri e sondou Nilmar. No entanto, não conseguiu fechar com nenhum dos três e ainda busca um jogador para o setor. Até agora, o Tricolor ainda não encontrou uma opção que agrade por um custo possível para o seu caixa.