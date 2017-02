Crefisa dá R$ 1,3 mi à Mancha via Lei Rouanet em meio à disputa política

DANILO LAVIERI E JOSÉ EDGAR DE MATOS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio Recreativo e Escola de Samba Mancha Verde, braço de uma das torcidas organizadas do Palmeiras, contará com o aporte financeiro da Crefisa para o Carnaval deste ano. A principal patrocinadora do clube usou os recursos da Lei Rouanet para destinar R$ 1,3 milhão para ajudar o desfile da agremiação.

O valor direcionado para a escola de samba, confirmado pela reportagem em consulta com o Ministério da Cultura, faz parte do projeto solicitado pela Mancha; desde 2013, a escola de samba ligada à organizada utiliza-se do suporte da Lei Rouanet para ajudar no Carnaval.

Este é o segundo incentivo do grupo de José Roberto Lamacchia e Leila Pereira à Mancha Verde. Em abril do ano passado -após o Carnaval de 2016 -, de acordo com dados do MinC, a Crefisa cedeu R$ 250 mil via Lei Rouanet.

Para 2017, a Mancha Verde obteve a aprovação de R$ 1.303.900,00 para a 'produção e realização do desfile no Carnaval de São Paulo'. A Crefisa, até agora, é a única apoiadora do desfile e tratou de quase totalizar a quantia liberada para o projeto da escola de samba.

Segundo apuração da reportagem, a Crefisa, procurada pela escola de samba para apoiar o projeto, tratou de liberar o incentivo financeiro em 12 de dezembro, ainda durante os últimos dias da gestão de Paulo Nobre, que havia acabado com as relações entre clube e as organizadas.

Foi nesta mesma época que a escola de samba manifestara o incentivo à eleição de Leila Pereira ao Conselho Deliberativo do Palmeiras. Paulo Nobre, três dias após a Crefisa confirmar o incentivo à Mancha, tentou frear a candidatura (confira, abaixo da reportagem, o manifesto favorável da agremiação à proprietária da patrocinadora palmeirense).

Diante da relação aproximada nos últimos dois meses, a Crefisa se dispôs a apoiar o projeto da Mancha Verde.

Segundo a empresa, a escola de samba ligada à torcida do Palmeiras foi a única a procurar o apoio da Crefisa para os desfiles deste ano. Leila e José Roberto Lamacchia têm comparecido em ensaios para o Carnaval 2017.

Lei Rouanet

O projeto de captação de recursos da Mancha Verde foi aprovado pelo Ministério da Cultura em novembro do ano passado. Tornou-se comum a prática de agremiações deste porte usarem os recursos da Lei Rouanet para inflar os recursos para o Carnaval.

Como contrapartida ao investimento em um projeto cultural – no caso, o carnaval da escola de samba ligada à organizada palmeirense -, o valor entregue pela empresa de Leila Pereira e José Roberto Lamacchia (R$ 1,3 milhão) será abatido nos impostos devidos ao Governo Federal.

Risco real

Leila Pereira lança oficialmente a sua candidatura ao Conselho Deliberativo do Palmeiras nesta quarta-feira (1), em festa no centro de São Paulo. Inicialmente, o evento contaria justamente com uma festa comandada pela bateria da Mancha Verde. O show, no entanto, foi cancelado.

A intenção de Leila de entrar no conselho palmeirense, agora, corre riscos de forma oficial. Como mostrou o Blog do Ohata, do UOL, um grupo de sócios do Palmeiras registrou um pedido de impugnação à candidatura dela ao Conselho do clube.

Confira o comunicado de apoio da Mancha Verde:

A Escola de Samba Mancha Verde apoia a candidatura da Leila Pereira para o Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Leila é a atual presidente da Crefisa e da Faculdades das Américas (FAM), empresas que patrocinam o nosso clube.

Trata-se de uma mulher de "pulso" firme, com objetivo de manter um clube forte e com crédito.

A relação da Leila com a Escola de Samba, e com toda torcida palmeirense, é de respeito e parceria.

Para mantermos essa parceria, pedimos para todos os componentes e simpatizantes da Escola de Samba Mancha Verde, que são sócios do clube, que votem na Leila.

Por um clube forte e pelo respeito ao torcedor palmeirense de todas as classes sociais.

Sou Leila Pereira.

Escola de Samba Mancha Verde — with Crefisa S/A and Faculdade Das Américas.