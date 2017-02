Agência do Trabalhador tem vaga para desenhista têxtil, entre outras 

A Agência do Trabalhador de Apucarana divulgou uma lista com 102 vagas de empregos abertas hoje( sexta-feira 3), para quem está à procura de uma colocação no mercado de trabalho. Há oportunidades para diferentes cargos e níveis de qualificação.

Confira a lista

1 Analista de controle de qualidade

1 Analista de laboratório químico

1 Analista de marketing

1 Arte finalista

1 Auxiliar de almoxarifado

2 Auxiliar de costureira no acabamento

1 Auxiliar de escritório

1 Caseiro

3 Cortador, a balancim

2 Cortador, a mão

1 Costureira em geral

53 Costureiro, a máquina na confecção em série

1 Desenhista têxtil

1 Eletricista

1 Empregado doméstico nos serviços gerais

1 Encarregado de corte na confecção do vestuário

3 Encarregado de costura na confecção do vestuário

1 Encarregado de expedição

1 Encarregado de RH

1 Ensacador

1 Farmacêutico

1 Impressor (serigrafia)

1 Mecânico de manutenção de ônibus

2 Modelista

1 Motorista de caminhão

1 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações

1 Operador de Caldeira

1 Operador de extrusora de borracha e plástico

5 Operador de máquina de bordar

2 Operador de retro-escavadeira

1 Operador de telemarketing ativo

1 Passadeira de roupas

1Técnico de impressora

1Torneiro mecânico

1 Vendedor porta a porta

3 Vendedor pracista