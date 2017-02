O Senac de Ivaiporã está com inscrições abertas para cadastro de currículos destinados à vaga de auxiliar de ambiente educacional.

Interessados devem preencher pré-requisitos como: Ensino Médio concluído, experiência com utilização de softwares (com equipamentos multimídia, som imagem), facilidade no atendimento ao público e apoio a estrutura logística, e eventos. Inscrições até 05/02.

Informações: (43) 3472-8200

ivaipora@pr.senac.br