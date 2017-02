Ex-presidente da Telecom Italia é absolvido pelo caso Kroll

Adeus gordura localizada com o Goji Well

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça italiana absolveu Marco Tronchetti Provera, ex-presidente da Telecom Italia e que hoje comanda a Pirelli, da acusação de receptação em meio a uma disputa com o grupo Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas, pelo controle da então Brasil Telecom.

O executivo havia sido condenado em 2013 a um ano e oito meses de prisão, mas nunca foi preso.

Ele recorreu da decisão e foi absolvido em segundo grau em junho de 2015. Em fevereiro do ano passado, porém, a Corte de Cassação de Roma (equivalente ao Supremo Tribunal Federal) anulou a sentença e determinou um novo julgamento, concluído nesta quinta-feira (9).

"Eu fui condenado por ter entregue aqueles que nos espionavam. Vou recorrer e tenho certeza de que a verdade vai aparecer", disse Provera à época da condenação.

Em julho de 2004, a Folha de S.Paulo publicou que, por encomenda da Brasil Telecom, a consultoria Kroll estava investigando executivos da Telecom Italia e membros do governo. A investigação atendia a interesses do grupo Opportunity, que travava uma batalha com a Telecom Itália pelo controle da Brasil Telecom.

A ação teria sido uma resposta à suposta aliança entre petistas e italianos para tomar o controle da Brasil Telecom de Dantas.

A espionagem atingiu autoridades como o então ministro das Comunicações do governo Lula, Luiz Gushiken, e o presidente do Banco do Brasil à época, Cássio Casseb. A Previ, fundo de pensão de funcionários do BB, era acionista da Brasil Telecom.

Em resposta, um computador da Kroll teria sido invadido e um CD entregue à Polícia Federal por um executivo da Telecom Italia. O objetivo seria incriminar a Kroll e a Brasil Telecom, segundo o grupo Opportunity. Uma perícia provou que a mídia havia sido adulterada.