Ibovespa e dólar têm leve alta nesta quinta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira fechou com uma leve alta nesta quinta (9). O Ibovespa, principal índice do mercado acionário do país, subiu 0,20%, para 64.964 pontos. No começo da tarde o índice chegou a superar os 65 mil pontos, mas não conseguiu se manter neste patamar. O volume financeiro foi de quase R$ 7 bilhões -acima da média diária do ano.

Os melhores resultados do dia foram dos papéis Suzano PNA (+3,82%) e Estácio ON (+2,83%). Na ponta de baixo, a ação ordinária da Eletrobras liderou as quedas e terminou o dia valendo 2,75% a menos.

Entre os principais mercados internacionais, a CAC 40, em Paris, foi a que teve o melhor resultado, fechando em alta de 1,25% nesta quinta (9). Nos EUA, a Dow Jones e a Nasdaq subiram 0,59% e 0,58% respectivamente. Já a Bolsa de Tóquio fechou o dia com queda de 0,53%.

O dólar comercial teve uma leva alta de 0,28%, valendo R$ 3,131 ao fim do pregão.