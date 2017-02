Adeus gordura localizada com o Goji Well

Atenção, editores!

Diferentemente do que foi informado na reportagem enviada nesta quinta (9), às 15h26, os trabalhadores não terão que fazer pedidos à Caixa para liberação do saque a partir de 14 de fevereiro. A informação correta é que nesta data o calendário de saques do FGTS será anunciado. As informações sobre os procedimentos para ter acesso aos recursos ainda serão divulgadas pelo banco. A reportagem foi corrigida.