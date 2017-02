Juros médios do cartão de crédito caem para 441% ao ano em janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As taxas médias de juros que incidem no rotativo do cartão de crédito caíram para 441,8% em janeiro, na segunda queda seguida, segundo levantamento da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade) divulgado nesta quinta-feira (9). No mês, a taxa foi de 15,12%.

Em dezembro, a taxa era de 453,7% ao ano (15,3% ao mês). A queda de janeiro foi mais acentuada que a registrada em dezembro e já é reflexo dos três cortes da taxa básica Selic promovidos pelo Banco Central desde outubro do ano passado, afirma Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor da associação.

"Tendo em vista a melhora das expectativas quanto à redução da inflação bem como à melhora fiscal deveremos ter novas reduções da taxa básica de juros, o que reduz o custo de captação dos bancos possibilitando novas reduções das taxas de juros nas operações de crédito", explica Oliveira.

A inflação de janeiro, divulgada na última quarta-feira (8), ficou em 0,38%, abaixo do esperado pelo mercado. Com isso, especialistas passaram a projetar uma queda mais acentuada dos juros neste ano, abaixo até da expectativa do Boletim Focus, do BC, que vê a Selic encerrando o ano a 9,5%.

O desemprego elevado, porém, ainda joga dúvidas sobre este cenário, por causa da perspectiva de aumento da inadimplência, o que provocaria novas altas nos juros aos consumidores, segundo o diretor da Anefac.

Das seis linhas de crédito analisadas pela Anefac, três caíram em janeiro.

O cheque especial, segunda linha de crédito mais cara, também registrou queda nos juros médios em janeiro. A taxa recuou de 314,5% ao ano para 309,2%.

O juro médio de empréstimos de pessoas físicas caiu 8,16% em dezembro para 8,12% em janeiro.