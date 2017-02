Usina Angra 2 é desligada por falha em equipamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha interna em um equipamento acarretou no desligamento da usina nuclear Angra 2. Segundo a Eletronuclear, a desativação ocorreu às 9h26 desta quarta-feira (8), causada pelo derramamento de óleo lubrificante de uma das bombas de refrigeração do reator da usina. As informações são da Agência Brasil. “As equipes técnicas da Eletronuclear já estão providenciando o reparo da peça e a limpeza do óleo derramado na área onde a bomba está localizada. A previsão é de que Angra 2 volte à operação nesta quinta-feira (9). O episódio não representou qualquer risco para a segurança de Angra 2, os trabalhadores da usina, a população ou o meio ambiente”, informou a empresa, em nota.

Atualmente, a geração nuclear corresponde a 3% da eletricidade produzida no país e o equivalente a um terço do consumo do estado do Rio de Janeiro.