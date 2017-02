Campus Party recebeu 80 mil pessoas na edição deste ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A organização da Campus Party divulgou neste sábado (4), último dia do evento, os números da 10ª edição da feira. Foram cerca de 80 mil visitantes e 8 mil "campuseiros", como são chamados os participantes que ficam acampados no evento, em uma das 6,5 mil barracas do área de camping.

No total, foram mais de 750 horas de programação, que incluíram palestras, hackatons, corrida de drones, batalhas de robôs e até desafios de games.

Segundo a organização, dos "campuseiros" deste ano 60% tinham entre 18 e 30 anos e cerca de 40% eram mulheres- na primeira edição do evento, as meninas representavam 3% do público.

Muita gente já é vista arrumando as mochilas, recolhendo computadores e fazendo muito barulho pela feira. O encerramento oficial acontece às 19h. Às 10h deste domingo (5), a internet é desligada, acabando de vez com a festa dos geeks.