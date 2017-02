EUA criam 227 mil vagas de emprego em janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos criaram 227 mil novas vagas de emprego em janeiro, o melhor resultado em quatro meses, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (3).

A taxa de desemprego, no entanto, subiu 0,1 ponto percentual, para 4,8%.

As revisões dos meses de novembro e dezembro mostraram que a economia criou 39 mil empregos a menos do que o relatado anteriormente.

O salário médio por hora aumentou apenas US$ 0,03, 0,1%, no mês passado. O ganho do salário em dezembro foi revisado para baixo para 0,2%, ante 0,4% previamente relatado.

Todos os setores da economia tiveram criação de vagas em janeiro. A indústria criou 5.000 empregos, enquanto a criação em construção saltou 36 mil, maior aumento desde março.

O varejo criou 45.900 vagas, maior alta desde fevereiro.