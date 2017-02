O saque do FGTS

- 10 milhões de trabalhadores são donos de 18,6 milhões de contas inativas de FGTS

- Cerca de 10,7 milhões de contas inativas não têm nenhum saldo para saque

94% têm até R$ 3.500

- Nove entre dez trabalhadores poderão sacar até R$ 3.500

Maioria vai sacar R$ 730

- 3 milhões de trabalhadores possuem 5,4 milhões de contas inativas com saldo médio de R$ 730

- Esse deverá ser o valor médio disponível para a maioria dos trabalhadores

Grupo vai sacar R$ 6.500

- 700 mil pessoas contam com saldo médio de R$ 6.500 nas suas 1,3 milhão de contas inativas

O que é conta inativa?

- A conta fica inativa quando o trabalhador é desligado da empresa

- Só será liberada o dinheiro de contas desativadas até 31 de dezembro de 2015

Quando sacar

- O governo ainda vai divulgar o calendário de saques

- Para fazer os saques, os trabalhadores serão separados por grupos

- Esse grupos serão definidos conforme o mês de nascimento do trabalhador

- As datas para cada grupo realizar as retiradas serão divulgadas nos próximos 15 dias

Sem limite

- Não haverá um limite de valor para o saque

Onde sacar

- Nas agências da Caixa e bancos conveniados

- Nas casas lotéricas —para saques de até R$ 3.000, com cartão Cidadão e senha

- Caixas eletrônicos —limitado a R$ 1.500, com cartão Cidadão e senha

- A Caixa estuda liberar a transferência do FGTS pela internet para clientes do banco

Para saber o saldo

1 - Acesse o site do FGTS

- O jeito mais fácil de consultar o saldo do FGTS é digitando o caminho completo na barra de endereço do navegador (http://www.fgts.gov.br/trabalhador/servicos_online/saldo_fgts.asp)

- Clique em "CONSULTAR EXTRATO COMPLETO DO FGTS"

2 - Utilize sua senha

- O usuário será direcionado para o site de consultas da Caixa Econômica Federal

- Informe o número do PIS

- Se você tem Cartão Cidadão e cadastrou a senha na internet, informe-a e clique em "OK"

- Se você não tem uma senha, clique em "CADASTRAR SENHA"

O que vai aparecer no extrato

- Para saber se a conta se encaixa no prazo definido pelo governo, observe o que aparece em "Data/Cód. Movimentação"

- A data indicará quando essa conta ficou inativa, ou seja, quando você deixou a empresa

- Se for anterior a 31/12/2015, o dinheiro poderá ser sacado

- Ao fim dessa página, também aparecerá a informação "Conta Inativa" e o saldo da conta

Fontes: Santander Economic Activity - Can FGTS Funds Boost the Economy in 2017?, economista do Santander Adriana Dupita e Caixa Econômica Federal