Receita da Amazon cresce menos do que o esperado no quarto trimestre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon.com teve alta de 22,4% na receita do quarto trimestre, impulsionada por forte desempenho na temporada de compras de fim de ano e salto nas assinaturas de seu serviço Prime.

A maior varejista on-line do mundo informou que as vendas líquidas subiram para US$ 43,74 bilhões no quarto trimestre ante US$ 35,75 bilhões no mesmo período do ano anterior.

Analistas esperavam, em média, faturamento de US$ 44,68 bilhões, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

"Há sempre uma série de coisas que podem ter impacto no gasto do consumidor em qualquer trimestre, tanto positivamente como negativamente", afirmou o diretor financeiro da Amazon, Brian Olsavsky ao comentar os resultados do quarto trimestre, com a receita menor que a esperada por analistas.

"O que nós podemos fazer é continuar priorizando aquilo que podemos controlar diretamente: no nosso caso, preço, seleção de produtos e a experiência do cliente. E, nessas dimensões, sentimos que fizemos grande progresso."

O lucro líquido da Amazon subiu para US$ 749 milhões de dólares, ante US$ 482 milhões no mesmo período do ano anterior.