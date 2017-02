Risco de incêndio causa recall de Citroën C4 e Peugeot 308 e 408

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Peugeot e a Citroën convocaram proprietários de veículos nesta quinta (2) para agendarem a troca da peça de tubulação de alimentação de combustível do motor, que, em alguns modelos, tem risco de apresentar defeito.

A substituição da peça pode ser feita gratuitamente em concessionárias das respectivas marcas.

No caso da Peugeot, a convocação vale para os carros de modelo 308 2.0. Flex, fabricados entre 28/6/11 e 1/4/15 -com chassis de número CG029023 a FG025539, e carros de modelo 408 2.0. Flex, fabricados entre 25/6/10 e 20/5/15 -com chassis de BG001818 a FG028603. Ao todo, são 34.367 veículos da marca.

Já a Citroën convoca para o recall os proprietários do modelo C4, 2.0., Flex, fabricado de 26/04/2012 a 21/05/2015, com chassis de DG502398 a FG527591.

O grupo PSA, que detém as duas marcas, afirma que há possibilidade de fissura na tubulação que alimenta o combustível do motor, o que pode causar vazamento de combustível e, potencialmente, incêndio no compartimento do motor.