Cometa de cor estranha passará sobre a Terra hoje e amanhã; veja fotos

Um cometa de coloração verde diferenciada dos demais poderá ser visto no céu neste sábado (11) e domingo (12). A cor esverdeada do corpo celeste é resultado da presença de carbono diatômico – forma gasosa de grafito, conforme explicação dos astrônomos.

O cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, batizado assim em homenagem a dois astrônomos que o descobriram em 1948, gira em torno do Sol a cada 5,25 anos. Em sua maior aproximação, ele percorrerá a 12,43 milhões de km da Terra. Astrofísicos detalharam que trata-se de um "lance de pedra", já que Marte, por exemplo, está pelo menos a 225 milhões de km do nosso planeta.

Desde que começou a ser observado em 1950, a aproximação do 45P da Terra neste ano de 2017 será a oitava. Usando binóculos ou um telescópio, os espetadores poderão facilmente observar o cometa atravessando o céu à velocidade impressionante de 51.000 metros por segundo. Da Terra, o 45P vai aparecer como se fosse uma bola azul e verde com uma cauda diferenciada.

Terra. Usando binóculos ou um telescópio, os espetadores poderão facilmente observar o cometa atravessando o céu - Reprodução/Twitter

Mais brilhante

"A proximidade faz com que o cometa pareça mais brilhante a despeito do seu tamanho pequeno", especifica o site SpaceWeather.com. "Os astrônomos reiteram que o 45P estará visível a olho nu… Quando emergir do céu de aurora no final desta semana", acrescenta o portal. Em sua aproximação em agosto de 2011, o 45P a esteve ainda mais perto da Terra, quando passou a 8.98 milhões de quilômetros do Planeta Azul.

As informações são do portal news.spaceweather.com