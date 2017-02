Estudante de Medicina de 20 anos morre após acidente entre jet skis 

Uma estudante de Medicina morreu na tarde de sexta-feira (10) após acidente entre dois jet skis na Ponta Oeste da Ilha do Mel, no Litoral do Paraná. Conforme apuração da Polícia Civil, Laís Helena Machado, de 20 anos, estava na garupa do veículo quando ocorreu a colisão.

Socorristas constataram que Laís sofreu um traumatismo craniano grave. Todo o processo de reanimação foi realizado, ela chegou a ser levada para a cidade portuária de Paranaguá, mas não resistiu na ambulância e morreu a caminho do Hospital Regional de Paranaguá.

Segundo o portal VipSocial, de Tijucas (SC), a vítima é filha ex-secretária de Defesa Civil de Tijucas Sheila Dias e do empresário Jonas Machado. Laís cursava Medicina na Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac), em Lages.

Na página de Laís no Facebook não param de chegar mensagens de conforto a família e de carinho que destacam as virtudes a jovem.

O corpo da moça foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá. O sepultamento acontece neste sábado (11), em Tijucas do Sul.

Laís cursava Medicina na Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac), em Lages - Foto: Reprodução Facebook

As informações são do portal VipSocial, de Tijucas (SC)