Morre a jornalista mais idosa do mundo, aos 105 anos

Método Natural para acabar com as estrias

Plano Detox - Emagreça Com Saúde e Bem Estar

Manuela de Azevedo, conhecida como a jornalista mais idosa do mundo, faleceu nesta sexta-feira (10), aos 105 anos, na cidade de Lisboa, conforme divulgou o Museu Nacional da Imprensa de Portugal.

"Depois da morte de Clare Hollingworth, no dia 10 de janeiro deste ano, em Hong Kong, Manuela de Azevedo era a repórter mais antiga do mundo. Deixa uma obra vasta que honra o jornalismo e o mundo das letras, já que foi romancista, ensaísta, poeta e contista, tendo escrito também peças de teatro, uma delas censurada pelo regime de Salazar", relata o comunicado publicado pelo museu. Por razões não esclarecidas, Manuela de Azevedo estava internada desde a última terça-feira no Hospital de S. José, na capital portuguesa.

Destaque

Nascida em Lisboa, em 31 de agosto de 1911, a primeira jornalista mulher a ter carteira profissional se destacou escrevendo para o jornal República, a revista Vida Mundial, o Diário de Lisboa e o Diário de Notícias, entre outros trabalhos. Graças às suas contribuições, foi agraciada, em Portugal, com a Ordem do Mérito e a Ordem da Liberdade, em 1995 e 2015, respectivamente.