Denarc apreende no Paraná carga de crack avaliada em R$ 1,4 milhão

A Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Paraná, apreendeu uma carga de crack avaliada em R$ 1,4 milhão na noite de quinta-feira (9), em Guaíra, na divisa com o Paraguai e o Mato Grosso do Sul. A droga era transportada em um compartimento falso sob a cama na cabine de um caminhão com placas de Cascavel (oeste do Estado) carregado com soja.

O caminhoneiro Giuliano Finantes do Carmo Bozio, de 28 anos, confessou após ser abordado que sabia da existência da droga, cerca de 70 kg, e disse que receberia R$ 7 mil para realizar o transporte de Caarapó (MS) até a cidade de Maringá (norte do Paraná).

Droga era transportada em um compartimento falso sob a cama na cabine de um caminhão- Foto: Divulgação/Denarc

Antecedentes

Investigadores da Denarc acrescentaram que Giuliano, que já possui antecedentes criminais por roubo, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Se condenado, o detido pode pegar pena de cinco a 15 anos de prisão. Ele foi levado ao setor de carceragem provisória da Delegacia de Polícia de Guaíra.

A apreensão da droga foi realizada com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.