Motociclista morre após atropelar idosa e ser atingido por carro

Um motociclista morreu na noite de quinta-feira (09) após ser atingido por um veículo depois de atropelar uma idosa na BR-277 em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no Paraná (PR).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem caiu da motocicleta após atropelar a senhora. Logo atrás, vinha um carro que não conseguiu frear a tempo e acabou passando por cima do homem. O motorista do automóvel fugiu sem prestar socorro.

A vítima morreu na hora e a senhora teve algumas fraturas mas foi socorrida e encaminhada ao Hospital Evangélico em Curitiba.