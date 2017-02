NASA foca em estratégia para proteger a Terra de micróbios extraterrestres 

As agências de exploração espacial, tanto hoje em dia como no futuro, têm um grande desafio: proteger a vida na Terra de potenciais micróbios alienígenas e também defender as possíveis criaturas alienígenas de se contaminarem com nossos micróbios.

O meio ambiente de Marte ainda não é conhecido detalhadamente, o que pode significar uma ameaça às missões humanas ao Planeta Vermelho, segundo afirma a pesquisadora da NASA Catharine Conley. "Uma situação exemplifica bem a questão: o cloro que voa em meio da poeira marciana poderá representar um perigo para a saúde humana, ressaltou Conley em entrevista ao portal Space.com.

"A vantagem de ter humanos no espaço consiste em que eles são muito mais flexíveis do que os robôs, mas eles poderão contaminar Marte com substâncias terrestres", enfatizou a cientista.

Entretanto, os astronautas terão que assegurar que os micróbios extraterrestres não serão trazidos para a Terra, já que eles podem se disseminar sem controle. Entretanto, da mesma maneira é importante garantir que os micróbios presentes na Terra não contaminem outros planetas.

Preservar a integridade científica das amostras coletadas em planetas como Marte será imprescindível para conhecer melhor o processo de formação do Sistema Solar e, consequentemente, saber mais sobre as origens e a evolução da vida na Terra. Tudo isso levou a NASA a publicar um relatório que elenca 25 lacunas nos conhecimentos humanos sobre a proteção dos planetas.

O relatório destaca três áreas básicas onde estas lacunas existem: a influência de micróbios espaciais na saúde humana, a forma como os contaminantes se deslocam em Marte e também entre missões em Marte e na Terra e, por último, as medidas que possam controlar eventuais contaminações.

Plataforma de testes

"Os recursos que estamos desenvolvendo para os participantes da missão Asteroid Redirect [Desviando um Asteroide] são uma boa plataforma de teste para aqueles recursos que eventualmente podemos criar em Marte", finaliza a pesquisadora Catharine Conley.

Com informações do portal Space.com