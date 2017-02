Empresa demite estagiário de engenharia após posts machistas no Facebook

Adeus gordura localizada com o Goji Well

Uma construtora desligou um estagiário de engenharia civil de 19 anos, após ele postar comentários machistas em seu perfil no Facebook, em Maringá, no Paraná.

Gabriel Vaz publicou uma foto em que ele aparece na frente de um caminhão carregado com sacos de cimento, com a legenda: "procurando alguma feminista para ajudar a descarregar...Direitos iguais até chegar a carga de cimento".

Em outra foto, o jovem aparece em uma área com casas em construção, olhando alguns papéis. Ele escreveu: "analisando um projeto hidrossanitário da rede esgoto por onde vai passar os argumentos das feministas, aborteiras, etc (sic)”.

As fotos viralizaram nas redes sociais e, ao tomar conhecimento, a Cantareira Construtora e Imobiliária decidiu desligar o jovem da empresa. A construtora ainda divulgou nota de repúdio, também nas redes sociais. Confira na íntegra.

"Nós, do Grupo Cantareira tomamos conhecimento de postagens, com mensagens sexistas e extremistas, feitas por um estagiário em uma rede social pessoal. Apesar das fotos terem sido feitas em nossos empreendimentos, ressaltamos que não reflete a opinião do grupo, mas particular. O Grupo Cantareira despreza qualquer incitação de ódio e preconceito. Esclarecemos a situação e comunicamos que o estagiário não faz mais parte da nossa equipe.”

Em sua defesa, o estudante disse em sua página pessoal no Facebook que tudo foi uma brincadeira mal entendida. Leia o post de Gabriel:

"Galera sobre o post polêmico, quero frisar que foi uma brincadeira, brincadeira essa entre meus amigos que pensam como eu, em nenhum momento tive a intenção de ofender ninguém, às pessoas que se ofenderam desculpe-me, nunca imaginei que teria a repercussão nacional que teve, e as coisas saíram do controle, e pela minha família, pelos amigos, pela empresa, pelas pessoas que me seguem: DESCULPE-ME entendam o post como realmente foi uma piada".