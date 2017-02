Incêndio atinge asilo e populares pulam muros para ajudar idosos

Uma casa de repouso para idosos localizada no Bairro Juvevê em Curitiba pegou fogo na noite de quarta-feira (08). As chamas foram notadas por populares que pularam os muros do local para ajudar no resgate dos idosos.

O incêndio começou por volta das 23h30 e teria se iniciado em um centro de atividades, após pane elétrica. Moradores do local perceberam o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros que agiu rápido. Mesmo antes do socorro chegar, algumas pessoas chegaram a adentrar o asilo para ajudar os idoso.

As chamas foram combatidas antes de se alastrarem pelos demais comodos e todos as vítimas foram resgatadas sem ferimentos. De acordo com o Siate, 16 internos chegaram a inalar um pouco de fumaça e foram atendidos nas ambulâncias. Por sorte eles não sofreram intoxicação e foram liberado em seguida.