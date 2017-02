Acidente grave mata cinco pessoas no Paraná

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma caminhoneta deixou cinco pessoas mortas no fim da tarde de terça-feira (07), na PR-486 entre Alto Piquiri e Brasilândia do Sul. Todos os ocupantes morreram no local do acidente.

Um Fiat/Uno ocupado por quatro pessoas - três homens e uma mulher - foi atingido frontalmente pela Ford/F-1000 conduzida por um senhor de 78 anos que teria perdido o controle e invadido a pista contrária.

Caminhoneta também ficou destruída com o impacto. (Foto reprodução/G1)

Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência, e tentaram reanimar o idoso, no entanto ele não resistiu aos ferimentos.

Já as outras vítimas, ocupantes do Uno, morreram na hora e ficaram presas às ferragens. O trabalho de retirada dos corpos terminou somente às 0h desta quarta-feira (08).

Eles foram encaminhadas ao IML (Instituto médico Legal) de Umuarama para identificação e exame de necropsia.