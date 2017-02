Aeroportos de Londrina e Foz do Iguaçu ganham novos voos

Para comer sem culpa! Ebook com 101 receitas fit!

A companhia aérea Latam vai operar novos voos nas cidades de Londrina e Foz do Iguaçu no Paraná (PR). As passagens já estão à venda e vão funcionar apenas em finais de semana.

Londrina terá voos com destino a Guarulhos, São Paulo (SP) a partir de 1º de julho. Eles acontecerão aos sábados com horário fixo das 18h55. Para volta – Guarulhos/Londrina - o voo acontece no domingo às 08h30.

Já Foz do Iguaçu fará voos para Curitiba/PR a partir de 26 de março. O voo sairá todos sábados às 12h20 aos domingos às 10h25. O trecho inverso, de Foz do Iguaçu/Curitiba acontece aos sábados, às 14h25 e de domingo às 11h50.