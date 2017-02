Idosa de 83 anos tem casa destruída por incêndio no PR

Uma idosa de 83 anos escapou de um incêndio em sua casa, na manhã desta terça-feira (7), no bairro Vila Bela, em Guarapuava, no Paraná. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher percebeu que o imóvel estava pegando fogo e correu para os fundos e aguardou o resgate. Ela saiu ilesa. (clique aqui e veja o vídeo)

Os bombeiros não souberam informar o que teria iniciado o incêndio. A mulher foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por ter inalado fumaça. O fogo atingiu grandes proporções e atingiu uma casa ao lado.

(Com informações do site G+ Notícias)