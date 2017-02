Rapaz de 18 anos leva picada enquanto tentava tirar foto beijando cobra e morre no hospital

Um jovem morreu após ser picado por uma cobra venenosa em Nova Bombain, na Índia. O fato aconteceu enquanto ele tentava tirar uma foto beijando o réptil. Somnath Mhatre, de 18 anos, ainda chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu.

A notícia sobre a forma peculiar como o rapaz morreu foi publicada pelo jornal “Daily Mail”. Somnath, que capturava serpentes venenosas voluntariamente, foi chamado para resgatar a cobra, que estava presa dentro de um carro em Belapur – o rapaz tinha muita experiência e já havia capturado mais de 100 serpentes.

Pose para foto foi fatal

Ele retirou o réptil do veículo em segurança, mas quis posar para uma foto logo em seguida. Quando se aproximou para beijar a cobra, o jovem levou a picada na região do peito. Ativistas dos direitos dos animais cobram agora do governo indiano medidas que regularizem o contato de pessoas com animais peçonhentos.

Mhatre já tinha capturado mais de 100 cobras até o infeliz incidente - Reprodução/Daily Mail

Com informações do Daily Mail