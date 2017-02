Homem é detido sob suspeita de furtar cadeira de rodas em asilo

Uma situação incomum consta no relatório da Polícia Militar (PM) de Faxinal (norte do Paraná) divulgado nesta terça-feira (7). Um homem de 59 anos foi detido pela PM sob suspeição de ter furtado uma cadeira de rodas do Lar São Vicente de Paula.

Populares presenciaram quando o homem pulava o muro do asilo segurando uma cadeira de rodas. A PM foi chamada, fez a detenção do suspeito, que estava embriagado, e o encaminhou à Delegacia.

Violação de domicílio

Após analisar a situação, a autoridade policial entendeu que o furto não chegou a ser consumado e o fato foi registrado apenas como violação de domicílio. O homem detido foi ouvido e liberado.