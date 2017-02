Câmera flagra criança dirigindo rolo compressor de prefeitura no PR

Uma câmera de segurança flagrou uma criança dirigindo um trator com rolo compressor da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. O fato foi registrado no bairro Conjunto Habitacional Aparecidinho 3.

A máquina era utilizada na manutenção de uma rua do bairro. Nas imagens é possível ver o menino dirigindo tranquilamente o veículo perto de moradores. Ele estava acompanhado de um homem, que seria um servidor público.

Em nota, a Prefeitura de Santo Antônio da Platina informou que abriu uma sindicância para apurar a responsabilidade e que deve instaurar um processo administrativo disciplinar contra o funcionário, que foi afastado do cargo.