Adolescente fica preso em tronco de árvore após tentar salvar coelho

Um menino de 12 anos ficou preso no tronco de uma árvore ao tentar salvar um animal do local, no fim de semana em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais do Paraná. O Corpo de Bombeiros foi chamado para resgatar o jovem após ele pedir ajuda, pois não conseguia sair.

Pessoas que estavam com o adolescente tentaram retirá-lo do tronco, mas não conseguiram. Os bombeiros precisaram serrar parte da árvore para retirar o menino. O resgate demorou cerca de duas horas.

O jovem disse que achou que o animal estava preso na árvore e por isso resolveu entrar para tentar salvá-lo.